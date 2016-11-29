Премьеры в Томске в этом сезоне редкость, но все же праздники для любящих театр случаются. ТЮЗ в конце ноября пригласил зрителей… на судебное разбирательство. Правда, не слишком серьезное.

Петербургский режиссер Екатерина Гороховская поставила спектакль для подростков, смотреть который интересно и взрослым. Постановка создавалась при поддержке Союза театральных деятелей Российской Федерации.

Герои на сцене известные: Братец Кролик и Братец Лис из «Сказок дядюшки Римуса» Харриса. Но спектакль не зря называется «Братец Кролик и/или Братец Лис». В театральной версии драматурга Анастасии Мордвиновой история разворачивается в суде.

Приглашение Екатерины Гороховской на постановку в ТЮЗ обсуждали достаточно долго:

- Мы очень давно знакомы с Владимиром Казаченко, директором ТЮЗа. Он предложил мне поставить спектакль, я приехала в ТЮЗ, посмотрела несколько постановок, видеозаписи, - рассказывает Екатерина Гороховская. – Некоторых знала лично: с молодыми актерами из Барнаула, перешедших пару лет назад в ваш театр, я уже работала. Стали обсуждать разные варианты того, что можно поставить. Но работа откладывалась по разным причинам. Прошлой весной ТЮЗ играл «Победителей» в Петербурге на Володинском фестивале, я посмотрели спектакль, потом пошла поздравлять ребят. Посмотрела на парней, на этих «бандитов», и поняла: надо брать «Братца Лиса и Братца Кролика!» Название манкое для зрителя.

Речь сразу шла об инсценировке. Ее специально для спектакля написала Анастасия Мордвинова, драматург родом из Барнаула. Ее пьесы попадали в число лучших на конкурсе «Любимовка», их ставят во многих театрах.

- Мы с Настей придумали этот ход, что все будет происходить в суде, и потом она написала замечательную, смешную пьесу, - отмечает режиссер. – Я уже знала многих томских актеров, мы это учитывали. Например, я попросила специально для Ольги Васильевны Никитиной придумать такого персонажа, как матушку Ежиху, борца за справедливость.

То, что «Братец кролик и/или братец лис» - спектакль современный, далекий от архаичных стереотипов «детская сказка, где люди играют животных», становится понятно с первых секунд. Начинается все стремительно: на сцену врываются молодые люди с бочками, заменяющими барабаны. На них футболки с принтами, где изображен не кто-нибудь, а классик Федор Михайлович Достоевский. Напоминание о главной для русской литературы истории преступления обещает, что простой сказка не будет. А рэп под барабаны предваряет судебное разбирательство и обещает неизбежность наказания.

Обращение к Достоевскому - не единственная в спектакле литературная аллюзия. Еще со сцены звучит… знаменитый монолог Гамлета «Быть или не быть». Именно он оказывается стихотворением, которое сочиняет Братец Кролик, в этой истории отчасти поэт. Впрочем, цитирование классики никак не отменяет дискотеки – ей в спектакле тоже найдется место.

Судебное заседание начинают в надежде завершить побыстрее: почти все уверены, что Братец Лис виновен. Но в жизни редко бывают готовые решения, и отличить добро от зла оказывается непросто, да и на одну и ту же ситуацию можно взглянуть совершенно по-разному. Это подросткам очень наглядно показывают в новом спектакле ТЮЗа. Один и тот же эпизод из лесной жизни рассказывается дважды: со стороны Братца Кролика и Братца Лиса.

Лишать интриги и подробно пересказывать фабулу – лишнее. Зато можно смело обещать прекрасный ансамбль на сцене. Каждый из участников несерьезного судебного разбирательства хорош. Брутален, резок и утомлен обвинениями Братец Лис (Владимир Хворонов). Братец Кролик (Михаил Перевалов) то превращается в страдающего поэта, который с удовольствием ловит восхищенные взгляды девушек-перепелок, то становится модным тусовщиком на дискотеке, то искренне переживает за Братца Лиса.

Самовлюблен и хитер Братец Волк (Дмитрий Гомзяков), адвокат Лиса. Прямолинейно, с упоением борется за правду Матушка Ежиха (Ольга Никитина). Уверена в своей роли гостеприимной, всеми признанной хозяйки Матушка Мидоус (Марина Фадеева). Явно обитает в своей собственной вселенной призывающий всех к равновесию восточный философ Братец Черепаха (Владимир Бутаков).

Открытый, эмоциональный рубаха-парень Братец Медведь (Игорь Савиных). И каждый герой, даже кому достается небольшой эпизод в истории, замечательно вписывается в общей ансамбль.

Художники «Братец Кролик и/или Братец Лис» - Александр Мохов и Мария Лукка. Прежде они сочиняли сценографию к двум спектаклям драматического театра, к «Роману с кокаином» и «Амели». Если в тех историях были зеркала, видео на экранах, много элегантных, утонченных нарядов, то в истории о Братце Кролике и Братце Лисе совсем другая атмосфера. Это коричнево-золотистые тона, мягкие фактуры материалов, обещающие уют. Обитают герои в визуально теплом, живом пространстве – на сцене много дерева, соломы (невольно вспоминается спектакль «Дубровский», где тоже много этих натуральных материалов, хотя там сценографическое решение принципиально иное).

За стеной из неструганных досок таится и иногда становится виден зрителю лес, создающий ощущение многослойного пространства.

Костюмы помогают героям выражать их характеры. Образ смелого ковбоя у Лиса, стильный костюм с меховой горжеткой у Волка, многослойное платье светской дамы Матушки Мидоус, модные молодежные укороченные джинсы с кедами Кролика, изношенная одежда работяги-Медведя…

Интересно, что зрителям тоже, возможно, придется поучаствовать в судебном разбирательстве. В антракте очаровательные перепелки (Ольга Ульяновская, Ольга Райх, Екатерина Костина) выясняют в фойе у зрителей, на чьей стороне их симпатии. И все сказанное в начале второго действия непременно прозвучит со сцены.

Текст: Мария Симонова

Фото: предоставлено ТЮЗом



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