Что ожидает нас в культурной жизни города в декабре, рассказываем в нашем традиционном календаре мероприятий месяца.

СПЕКТАКЛИ

ЧТО: «Хулиган»

КОГДА и ГДЕ: 5 декабря в БКЗ Томской филармонии

ВРЕМЯ и СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ: 19.00, 1300 - 4400 рублей

АУДИТОРИЯ: 12+

ОПИСАНИЕ: Жанр спектакля «Хулиган» – музыкально-поэтическая мистерия. Это спектакль-исповедь одного великого хулигана, который когда-то жил на великой русской земле. Это Есенин без цензуры, без купюр, Есенин – чувственный, Есенин – лирик, Есенин - бунтарь и скандалист. И самое главное, - сценаристом спектакля является сам Есенин, это его живые стихи и песни.

ЧТО: Гастроли театре La Pushkin

КОГДА и ГДЕ: 9, 10 и 11 декабря в «Аэлите»

СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ: 200 — 500 рублей

АУДИТОРИЯ: 16+

ОПИСАНИЕ: Театр «La Pushkin» (Новосибирск) – почти классический, не похожий на другие и не похожий от спектакля к спектаклю сам на себя – клоунада, поэзия, фарс, танец, пантомима, абсурд. Он никогда не был в традиционном понимании психологическим театром и далёк от школы переживания. Это авторский театр, который сложно квалифицировать по жанру.

9 декабря зрители увидят постановку «Sonder Schule» («Школа для ненормальных», 10 декабря — спектакль «ХАРМС / Авиация превращений», 11 декабря — симфоническую сказку для взрослых и детей «Петя и волк».

ЧТО: «Сногсшибательная женщина»

КОГДА и ГДЕ: 10 декабря в театре «Версия»

ВРЕМЯ и СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ: 19.00, 500 рублей

АУДИТОРИЯ: 18+

ОПИСАНИЕ: Эксцентрическая комедия, разворачивающаяся как остросюжетный детектив. Это история экстравагантной Женщины. Она сама стихия, страсть, которая сметает все на своем пути. Каждый мужчина мечтает о такой женщине, но надо быть осторожнее в своих мечтах – они могут сбыться! Итак, её зовут Эва, у неё есть муж и любовник, а в этом треугольнике всегда кто-то лишний…

ЧТО: Олег Меньшиков со спектаклем «Оркестр мечты. Медь»

КОГДА и ГДЕ: 10 декабря в БКЗ Томской филармонии

ВРЕМЯ и СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ: 19.00, 1400 — 3600 рублей

АУДИТОРИЯ: 6+

ОПИСАНИЕ: «Оркестр мечты» — спектакль, в котором Меньшиков читает избранные главы из своей книги воспоминаний, а оркестр иллюстрирует самые яркие моменты из жизни актера. Именно иллюстрирует — роль оркестра здесь не сводится только лишь к исполнению музыки: музыканты танцуют, устраивают шуточные дуэли на барабанах, спускаются в зрительный зал. Оркестр помогает рассказывать грустные и смешные истории, солирует и аккомпанирует. Любой номер программы – это театральная миниатюра, которую воплощает группа «актеров» с инструментами.

ЧТО: «Анна Каренина»

КОГДА и ГДЕ: 12 декабря в Театре Драмы

ВРЕМЯ и СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ: 19.00, 800 — 2000 рублей

АУДИТОРИЯ: 12+

ОПИСАНИЕ: Размеренный и устоявший быт семьи Карениных создаёт иллюзию гармонии и покоя. Но Анна, выданная без любви за человека, намного старше её, страстно полюбила другого. Всепоглощающая, искренняя любовь к Алексею Вронскому затмила материнский долг Анны, которая, оставит сына, обрекая себя на полную, противоречивых терзаний жизни с любимым. В главной роли: Мария Берсенева.

ЧТО: Опера «Иван-солдат»

КОГДА и ГДЕ: 15 декабря в ЦК ТГУ

ВРЕМЯ и СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ: 19.00, 200 — 350 рублей

АУДИТОРИЯ: 12+

ОПИСАНИЕ: Премьерное исполнение оперы Эдисона Денисова «Иван-солдат» - одно из главных событий IV Международного фестиваля современной музыки имени Эдисона Денисова.

Премьера оперы «Иван-солдат» в Томске – яркое и важное событие, объединившее творческие силы двух городов – Томска и Новосибирска: симфонический оркестр и хор Новосибирской государственной консерватории имени М.И. Глинки, мужской хор Томского музыкального колледжа имени Э.В. Денисова, солисты Хоровой капеллы ТГУ.

ЧТО: Иван Охлобыстин со спектаклем «Книга тайн»

КОГДА и ГДЕ: 16 декабря в БКЗ Томской филармонии

ВРЕМЯ и СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ: 19.00, 800 — 2500 рублей

АУДИТОРИЯ: 12+

ОПИСАНИЕ: В спектакле «Книга Тайн» Иван Охлобыстин представит свои новые и существующие литературные произведения. В причудливом сплетении житейских историй и философских притч зрители увидят отражения самих себя в окружающем мире. Автор уверен, что это позволит присутствующим в зале получить ответы на самые сокровенные вопросы. Обсудить происходящее зрители смогут на сессии вопросов-ответов, которая состоится во второй половине выступления Ивана Охлобыстина.

КОНЦЕРТЫ

ЧТО: Тандалай с программой «Легенды Горного Алтая»

КОГДА и ГДЕ: 11 декабря в джаз-кафе Underground

ВРЕМЯ и СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ: 19.00, 300 рублей

АУДИТОРИЯ: 18+

ОПИСАНИЕ: Певица высочайшего уровня с широким диапазоном голоса. По словам поклонников, единожды услышав её завораживающий голос, внутренний мир слушателя переворачивается мощной энергией, пронизывающий душу до самой глубины. И все это сопровождается необъяснимым присутствием волнения и напряжения.

ЧТО: Борис Гребенщиков и группа «Аквариум» в сопровождении симфонического оркестра

КОГДА и ГДЕ: 13 декабря в БКЗ Томской филармонии

ВРЕМЯ и СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ: 19.00, 1200 — 2600 рублей

АУДИТОРИЯ: 16+

ОПИСАНИЕ: В программе концертов прозвучат и современные песни БГ, и песенная классика «Аквариума» - в новом, неожиданном прочтении волшебных оркестровок Милоша Елича, специально созданных для этого тура! И что самое, пожалуй, интригующее - инструментальные произведения, созданные Борисом Гребенщиковым непосредственно для симфонического оркестра!

ЧТО: «Чайковский под Новый год»

КОГДА и ГДЕ: 18 декабря в БКЗ Томской филармонии

ВРЕМЯ и СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ: 19.00, 300 — 700 рублей

АУДИТОРИЯ: 12+

ОПИСАНИЕ: В программе: симфония №2 до минор в 4-х частях; фрагменты балетов «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Спящая красавица».

ЧТО: «Рождественский вертеп на песке»

КОГДА и ГДЕ: 25 декаюря в органном зале Томской филармонии

ВРЕМЯ и СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ: 19.00, 300 — 500 рублей

АУДИТОРИЯ: 0+

ОПИСАНИЕ: Знаменитый сюжет, который развернётся у вас на глазах с помощью песочной анимации. Знаменитые мелодии со всего мира – пойте вместе с музыкантами!

ЧТО: «Карнавальная ночь»

КОГДА и ГДЕ: 29 декабря в БКЗ Томской филармонии

ВРЕМЯ и СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ: 19.00, 500 — 1000 рублей

АУДИТОРИЯ: 18+

ОПИСАНИЕ: Гостей ждет музыкальная классика, фанты, маскарад и новогодние розыгрыши, а также шампанское и Дед Мороз для взрослых!

КИНО

ЧТО: Мультфильм «Моана»

КОГДА и ГДЕ: с 1 декабря в «Киномире», «Киномаксе», Fакел, Goodwin Сinema и Kinopolis

АУДИТОРИЯ: 6+

В ГЛАВНЫХ РОЛЯХ: Дуэйн Джонсон, Алан Тьюдик, Джемейн Клемент, Николь Шерзингер, Аулии Кравалхо, Темуэра Моррисон, Филлипа Су, Рэйчел Хаус, Майкл Сунь Ли

ОПИСАНИЕ: Бесстрашная Моана, дочь вождя маленького племени на острове в Тихом океане, больше всего на свете мечтает о приключениях и решает отправиться в опасное морское путешествие. Вместе с некогда могущественным полубогом Мауи им предстоит пересечь океан, сразиться со страшными чудовищами и разрушить древнее заклятие.

ЧТО: Боевик «Союзники»

КОГДА и ГДЕ: с 1 декабря в «Киномаксе», Goodwin Сinema и Kinopolis

АУДИТОРИЯ: 18+

В ГЛАВНЫХ РОЛЯХ: Брэд Питт, Марион Котийяр, Джаред Харрис, Дэниэл Беттс, Саймон МакБерни, Мэрион Бэйли, Лиззи Каплан, Энтон Лессер, Мэттью Гуд

ОПИСАНИЕ: 1942 год. Во время опасной миссии в Северной Африке разведчик Макс встречает участницу сопротивления Марианну. Их чувствам суждено подвергнуться тысяче испытаний, главным из которых станет испытание правдой…

ЧТО: Триллер «Под покровом ночи»

КОГДА и ГДЕ: с 8 декабря в «Киномаксе», Goodwin Сinema и Kinopolis

АУДИТОРИЯ: 18+

В ГЛАВНЫХ РОЛЯХ: Эми Адамс, Джейк Джилленхол, Майкл Шеннон, Аарон Тейлор-Джонсон, Айла Фишер, Элли Бамбер, Арми Хаммер, Карл Глусман, Роберт Арамайо, Лора Линни

ОПИСАНИЕ: У Сьюзен роскошная жизнь в Лос-Анджелесе, прекрасный муж и собственная галерея. Но однажды она получает неожиданную посылку от бывшего супруга — он хотел бы встретиться, но сначала просит прочитать его новый роман. Сьюзен не подозревает, что как только она откроет рукопись, она вернется в прошлое, которое считала надежно укрытым под покровом ночи.

ЧТО: Комедия «Новогодний корпоратив»

КОГДА и ГДЕ: с 8 декабря в «Киномаксе», Goodwin Сinema и Kinopolis

АУДИТОРИЯ: 16+

В ГЛАВНЫХ РОЛЯХ: Кейт МакКиннон, Джейми Чанг, Оливия Манн, Дженнифер Энистон, Джейсон Бейтман, Эбби Ли, ТиДжей Миллер, Джиллиан Белл, Каран Сони, Ванесса Байер

ОПИСАНИЕ: Когда сестра героя, генеральный директор компании, угрожает брату закрыть его филиал, он устраивает эпическую рождественскую вечеринку, чтобы заполучить большого клиента и спасти фирму. Однако праздник выходит из-под контроля..

ЧТО: Фантастический боевик «Изгой-один: Звёздные войны. Истории»

КОГДА и ГДЕ: с 15 декабря в «Киномире», «Киномаксе», Goodwin Сinema и Kinopolis

АУДИТОРИЯ: 12+

В ГЛАВНЫХ РОЛЯХ: Фелисити Джонс, Мадс Миккельсен, Бен Мендельсон, Риз Ахмед, Алан Тьюдик, Диего Луна, Джеймс Эрл Джонс, Женевьев О’Рейли, Донни Йен, Форест Уитакер

ОПИСАНИЕ: Фильм рассказывает о событиях, которые предшествовали четвёртому эпизоду «Звёздных Войн». Узнав о том, что Империя построила самую совершенную боевую станцию, способную уничтожать целые планеты, Альянс Повстанцев собирает особый отряд под руководством бывшей преступницы Джин Эрсо, целью которого является чертежи совершенного оружия Империи.

ЧТО: Комедия «Ёлки 5»

КОГДА и ГДЕ: с 22 декабря в «Киномире», «Киномаксе», Goodwin Сinema и Kinopolis

АУДИТОРИЯ: 6+

В ГЛАВНЫХ РОЛЯХ: Иван Ургант, Сергей Светлаков, Гоша Куценко, Мария Шукшина, Александр Головин, Анна Хилькевич, Александр Домогаров мл., Кирилл Плетнёв, Александр Робак, Анастасия Сметанина

ОПИСАНИЕ: В этот новый год любимые герои «Ёлок» всё также делают глупости и надеются на чудо. Боре нужно как-то восстановить семейное счастье и ради этого он готов украсть у лучшего друга Жени пингвина. Лыжник и Сноубордист, так и не повзрослевшие, устраивают сумасшедшую погоню за ёлкой. Баба Маня осваивает интернет в надежде найти старую любовь. Профессор из Екатеринбурга остепенился, но теперь сам сходит с ума от ревности. На далеком Севере инженер по технике безопасности должен рискнуть и, наконец, признаться в любви. Ну а пингвину просто очень нужно сесть на яйцо…

ВЫСТАВКИ

ЧТО: «Особенности национальной ёлки»

КОГДА и ГДЕ: со 2 декабря до 31 января в Музее истории Томска

СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ: 80 рублей

АУДИТОРИЯ: 0+

ОПИСАНИЕ: Как менялась новогодняя ёлка в советскую эпоху? Какие игрушки были популярными в разные десятилетия? На выставке «Особенности национальной ёлки» вы не только узнаете ответы на эти и многие другие вопросы, но и подарите себе неповторимое новогоднее настроение в преддверии самого главного праздника.

ЧТО: Персональная выставка Анастасии Двиняниновой «Коллажи, графика 2014-2016 гг.»

КОГДА и ГДЕ: до 10 декабря в «Пространстве Независимых»

СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ: вход свободный

АУДИТОРИЯ: 12+

ОПИСАНИЕ: Работы, представленные на выставке, условно можно разделить на 3 типа. Основной стиль Анастасии — это мелкий полуавтоматический рисунок, тяготеющий к орнаментальности.

Следующий тип — аляповатые образы масскультуры и современных атрибутов «хорошей жизни», плотные и мелкие, как бисер, находят друг на друга на пространстве листа, плотно примыкая, наслаиваясь, пестря своим поддельным блеском.

Третий, связанный логически и сюжетно с двумя предыдущими, категория работ изображает отдельных персонажей сюрреалистического мира.

ЧТО: «Маленький да удаленький - 2016»

КОГДА и ГДЕ: 10 декабря в РК «Октябрь»

СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ: вход свободный

АУДИТОРИЯ: 0+

ОПИСАНИЕ: В выставке примут участие: декоративные хорьки, декоративные крысы, шиншиллы, декоративные кролик, морские свинки, хомяки всех видов.

ЧТО: «Дневники гения»

КОГДА и ГДЕ: до 29 января в краеведческом музее

СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ: 80 — 150 рублей

АУДИТОРИЯ: 6+

ОПИСАНИЕ: Тема выставки «Дневники гения» - иллюстраторская сторона таланта Сальвадора Дали, которая выражает его уникальное художественное видение мирового литературного наследия. В центре экспозиции помещены оригинальные прижизненные оттиски двух наиболее значимых графических серий художника. Зритель увидит иллюстрации к поэме «Божественная комедия» Данте Алигьери и роману «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» Мигеля де Сервантеса.

ЧТО: «Авангард. XX век»

КОГДА и ГДЕ: до 14 января в художественном музее

СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ: 200 — 300 рублей

АУДИТОРИЯ: 6+

ОПИСАНИЕ: На выставке более 50 гравюр, выполненных в технике литографии, представляют ведущих мастеров мирового авангарда.

ОБЩЕСТВО

ЧТО: Праздник «Ёлка, зажигай!»

КОГДА и ГДЕ: 2 декабря на площади Новособорной

ВРЕМЯ и СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ: 16.30, вход свободный

АУДИТОРИЯ: 0+

ОПИСАНИЕ: Томичей ждут концертные номера от театра фольклора «Разноцветье», игры, хоровод и конкурсы, а также ярмарка.

ЧТО: Гала-показ и награждение участников VI Конкурса дизайнеров «Особая Мода» 2016

КОГДА и ГДЕ: 9 декабря в ТЮЗе

ВРЕМЯ и СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ: 17.00, вход свободный

АУДИТОРИЯ: 6+

ОПИСАНИЕ: Конкурсанты представили на суд жюри коллекции одежды и аксессуаров для инвалидов. На церемонии награждения томичи с ограниченными возможностями здоровья покажут лучшие работы конкурса.

ЧТО: Geek-ярмарка от Con.версии

КОГДА и ГДЕ: 11 декабря в РК «Fакел»

ВРЕМЯ и СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ: 15.00 — 18.00, вход свободный

АУДИТОРИЯ: 6+

ОПИСАНИЕ: В этом году ярмарка будет еще больше, и теперь займет два этажа. Помимо товаров по всем возможным фэндомам, гостей ждет развлекательная программа и розыгрыш призов.

ЧТО: Новогодняя ярмарка подарков

КОГДА и ГДЕ: с 23 по 25 декабря в здании «1000 мелочей»

ВРЕМЯ и СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ: 10.00 — 20.00, вход свободный

АУДИТОРИЯ: 0+

ОПИСАНИЕ: Розыгрыши, благотворительные акции, более 100 мастеров и магазинов, фотозоны и сказочные персонажи!

ЧТО: Праздник зимнего солнцестояния «Волшебный зимник»

КОГДА и ГДЕ: 25 декабря в Первом музее славянской мифологии

ВРЕМЯ и СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ: 14.00 — 16.00, 2300 — 300 рублей

АУДИТОРИЯ: 0+

ОПИСАНИЕ: В этот раз гостей ждут: спектакль «Вечера на хуторе», «Мохнатая экскурсия» в рамках II областной «Медвежьего фестиваля», подблюдные гадания «Заглянем в будущее», хороводы и многое другое.

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