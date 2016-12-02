Мы заметили его не сразу – у Hall bar пока нет вывески. Но адрес был верным, а никаких других дверей, за которыми мог бы оказаться бар, рядом не наблюдалось, и мы решительно спустились в загадочный подвал. И дважды не ошиблись – и потому, что действительно обнаружили за этой дверью Hall bar, и потому, что ужин в нем удался.

Где: Ленина, 70.

Интерьер: от оформления интерьера явно веет лофтом — кирпичные стены и нарочито открытые трубы. Все очень лаконично. Атмосферу создают ретро-кирпичные своды-арки, явно сохранившиеся с очень давних времен.

На стенах висят старые афиши, есть маленькая сцена.

А в баре играет… исключительно винил! Можно делать заказ и наблюдать, как кружится пластинка на проигрывателе.

Меню: Из напитков кофе (от 90 рублей), чай (100 за чайник) и большой выбор пива (от 180 рублей). Более трех десятков сортов, среди которых много очень любопытных. Тут и смородиновый сидр, и шоколадное пиво, и ванильный стаут… В общем, есть что попробовать.

Как такового бумажного меню нет. О том, что здесь подают, можно почитать на доске. Вариантов блюд не очень много, зато собраны совершенно разные кухни. Здесь и паста, и суп том-ям, и фалафель, и буррито, и различные закуски к пиву.

Еда: заказ делается у барной стойки. Мы решили попробовать фалафель, поскольку в Томске это, очень популярное в Израиле, часто встречающееся в Европе и любимое вегетарианцами блюдо, редкость. Из напитков выбрали рождественский сидр – пора уже создавать новогоднее настроение! И дополнили ужин сырными палочками.

Рождественский сидр (250 р за 0,5) налили и выдали сразу же после заказа. Он оказался легким, с мягким яблочно-коричным вкусом, в меру сладким.

Размеры фалафеля (220 рублей) нас несколько удивили. Блюдо вполне может стать целым ужином.

Фалафель — Это шарики из измельченного нута, которые жарят во фритюре с пряностями. В порции пять больших шариков. Подаются они в лепешке. Также к основному блюду прилагаются овощи – болгарский перец, огурец, сельдерей и соус.

Лепешка с виду напоминала лаваш, но по вкусу отличалась – была чуть слаще и менее пресной. Нам сказали, что это вовсе не лаваш, а тортилья. Так у фалафеля появился мексиканский оттенок. Само блюдо щедро приправлено непривычными восточными пряностями. Получается колоритное, нетипичное для европейской кухни, блюдо.

Соус явно не «магазинный», а приготовленный на кухне. С большим количеством зелени и огурцов, совсем не острый.

Сырные палочки (250 рублей) вынесли почти одновременно с фалафелем. Порция была внушительной. Подали на дощечке с бумагой, лист которой не расползался, тем самым не мешая резать палочки (в отличие от брассерии «Пробка», где бумага на дощечках нещадно рвалась).

Сами палочки были вкусными. Нормального размера и в меру острые. Правда, соус к ним оказался своеобразным. Мы с подругой, не сговариваясь, обнаружили в нем легкий рыбный привкус. Соус к фалафелю с виду был очень похожим, но ничего рыбного в нем не ощущалось.

Счет: 720 рублей. Безналичный расчет есть. Оплачиваются блюда и напитки сразу после заказа.

Итого: От ужина у нас остались хорошие впечатления. В баре радует разнообразие напитков, разные кухни в меню, а также наличие редких для томских заведений блюд. Сама обстановка, старинные кирпичные проемы, проигрыватель и пластинки тоже располагают. Интересно будет заглянуть сюда еще – попробовать что-то новое, а заодно посетить концерт или другое мероприятие. В таком направлении Hall bar тоже собирается развиваться, не ограничиваясь только едой и напитками.

Текст, фото: Мария Симонова

Мы напоминаем, что заведение не было предупреждено заранее о нашем приходе, все блюда журналист оплачивает из редакционного бюджета

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