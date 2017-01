Что ожидает нас в культурной жизни города в январе, рассказываем в нашем традиционном календаре мероприятий месяца.

СПЕКТАКЛИ

ЧТО: Музыкальная сказка «Золотой меч»

КОГДА и ГДЕ: со 2 по 7 января в БКЗ Томской филармонии

ВРЕМЯ и СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ: 13.00 и 16.00, 300 — 500 рублей

АУДИТОРИЯ: 0+

ОПИСАНИЕ: В «Золотом мече» есть все, что есть в русских волшебных сказках: скоморохи и волшебник, Царь и Царица, похищение Царевны, колдовство Бабы-Яги, битва Ивана – крестьянского сына с Кощеем, его гибель и воскрешение. Вся сцена превращена в огромную книгу сказок. Специально для этого спектакля мастера из Ижевска изготовили телегу, на которой путешествуют скоморохи. Сказочная атмосфера на сцене возникает и благодаря спецэффектам.

ЧТО: «Как найти солнце»

КОГДА и ГДЕ: 2, 5 и 7 января в театре «2+ку»

СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ: 100 — 500 рублей

АУДИТОРИЯ: без ограничений по возрасту

ОПИСАНИЕ: Спектакль для детей и взрослых по пьесе Владимира Захарова, Музыка Андрея Торкунова, живое исполнение группы «СЕВЕР-ГА». В поисках заняты Ёжик, Заяц и Медвежонок с неодинаковым успехом. Но нашли! За 30 мин.

ЧТО: «Сказка про козлёнка»

КОГДА и ГДЕ: 4 и 6 января в театре «Скоморох»

ВРЕМЯ и СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ: 10.30 и 12.30, 150 рублей

АУДИТОРИЯ: 2+

ОПИСАНИЕ: Эта сказка пришла в театр «Скоморох» под самый Новый Год из далекой Норвегии… «Театр на подушках» приглашает самых маленьких зрителей и их родителей на премьерный спектакль «Сказка про Козлёнка». Добрая и весёлая история о Козлёнке, который умеет считать до десяти и обязательно научит этому ребят! Увлекательный игровой сюжет и яркие персонажи привлекут внимание и запомнятся малышам, а поучительный подтекст о том, как важно учиться и получать новые знания, понравится всем родителям… «Один, два, три…» - сказку нашу посмотри! «Три, четыре, пять» - приходи в гости опять!

ЧТО: «Малыш и Карлсон, который живёт на крыше»

КОГДА и ГДЕ: 4 и 8 января в ТЮЗе

СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ: 270 рублей

АУДИТОРИЯ: 6+

ОПИСАНИЕ: Удивительная история, смешная и трогательная, которая расскажет детям о детях, взрослым о взрослых. История о внутреннем мире ребёнка и о том, что является для него самым важным.

ЧТО: «Путешествие в страну новогодних чудес»

КОГДА и ГДЕ: 4 и 8 января в театре «Ренессанс»

ВРЕМЯ и СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ: 12.00, вход свободный

АУДИТОРИЯ: 3+

ОПИСАНИЕ: Спектакль наполнен живой музыкой, песнями, играми и танцами. Вместе с Санта-Клаусом можно будет исполнить рождественские колядки и получить за это сладкий сюрприз, а также вместе с главными героями поводить хоровод вокруг елки.

ЧТО: «Восстание...»

КОГДА и ГДЕ: 19 января в краеведческом музее

ВРЕМЯ и СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ: 19.00, 400 рублей

АУДИТОРИЯ: 12+

ОПИСАНИЕ: Авторский коллектив, опираясь на документы архивов и материалы исследований, интерпретации людей, так или иначе причастных к описываемым событиям, результаты экспедиций сотрудников музея, базу данных проекта «Сибиряки вольные и невольные» (сибиряки.онлайн), сделает попытку рассказать языком музея и театра о малоизвестной, но во многом знаковой, странице томской истории – Чаинском крестьянском восстании июля 1931 г. – самом масштабном выступлении крестьян – спецпереселенцев на территории Западной Сибири.

КОНЦЕРТЫ

ЧТО: «Ёлка в органном зале»

КОГДА и ГДЕ: 3, 4 и 9 января в органном зале Томской филармонии

ВРЕМЯ и СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ: 15.00 - 300р

АУДИТОРИЯ: 0+

ОПИСАНИЕ: Музыкальные истории о том, как встречают Новый год в разных странах.

ЧТО: «Рождественский вертеп на песке»

КОГДА и ГДЕ: 7 января в органном зале Томской филармонии

ВРЕМЯ и СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ: 19.00, 300 — 500 рублей

АУДИТОРИЯ: 0+

ОПИСАНИЕ: Знаменитый сюжет, который развернётся у вас на глазах с помощью песочной анимации. Знаменитые мелодии со всего мира – пойте вместе с музыкантами!

ЧТО: «Старый Новый Год. Золотые хиты Фрэнка Синатры»

КОГДА и ГДЕ: 13 января в органном зале Томской филармонии

ВРЕМЯ и СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ: 19.00, 300 — 500 рублей

АУДИТОРИЯ: 6+

ОПИСАНИЕ:В концерте прозвучат самые известные рождественские хиты Синатры – Jingle Bells, Let it snow, Christmas Waltz, Have yourself a marry little Christmas и другие.

Будут и хиты, которые обычно исполняются с джазовым биг бэндом, но на этом концерте они будут звучать в сопровождении симфонического оркестра.

Голосом концерта будет джазмен Андрей Иноземцев. Также в концерте участвуют солистки филармонии Светлана Ренье и Вероника Цай.

ЧТО: «Музыка из аниме»

КОГДА и ГДЕ: 22 января в БКЗ Томской филармонии

ВРЕМЯ и СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ: 19.00, 400 — 1000 рублей

АУДИТОРИЯ: 6+

ОПИСАНИЕ: Общественная детско-юношеская организация «Бродячий замок» и юные актеры томской студии манги, аниме и косплея «Howl» станут вашими проводниками в удивительный мир доброго лесного духа. Вы сможете соприкоснуться с волшебством японского леса на спектакле по мотивам популярного анимационного фильма великого Хаяо Миядзаки, прокатиться на Котобусе и пожать плюшевую лапу самому Тоторо. В программе так же вас ждут музыкальные номера и конкурсы на знание аниме с приятными призами.

ЧТО: «Под лаской плюшевого пледа»

КОГДА и ГДЕ: 28 января в ДНТ «Авангард»

ВРЕМЯ и СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ: 19.00, 200 рублей

АУДИТОРИЯ: 6+

ОПИСАНИЕ: Концерт популярных старинных цыганских и русских романсов «Под лаской плюшевого пледа» в исполнении лауреатов всероссийских и международных конкурсов Юрия Вечерского, Анны Севостьяновой, Юлии Архиповой, Натальи Леликовой, Екатерины Клеменс, солистов хоровой капеллу ТГУ.

В программе: песни из к/ф «Жестокий романс», «Табор уходит в небо», «Кармелита» и др.

КИНО

ЧТО: Комедия «Зимняя сказка, или Королева, потерявшая имя»

КОГДА и ГДЕ: с 1 января в «Киномире»

АУДИТОРИЯ: 12+

В ГЛАВНЫХ РОЛЯХ: Кристиан Де Сика, Люсия Масчино, Макс Маззотта, Тереза Хемер

ОПИСАНИЕ: Необычайно сильная солнечная буря обрушивается на Землю, но еще сильнее буря в душе Регины (в переводе с итальянского regina — королева), которую давно никто не называл по имени. «Дева гор» живет в компании единственного живого существа — белой курицы, — но все меняется, когда у ворот закрытого горного отеля, которым владеет героиня, появляется загадочный турист. Растерянный и инфантильный Вальтер решает спасти героиню от чар одиночества, и то, что могло стать лишь мимолетной встречей, становится для обоих началом зимней сказки.

ЧТО: Фантастика «Кредо убийцы»

КОГДА и ГДЕ: 5 января в «Киномире», «Киномаксе», Goodwin Сinema и Kinopolis

АУДИТОРИЯ: 16+

В ГЛАВНЫХ РОЛЯХ: Майкл Фассбендер, Марион Котийяр, Джереми Айронс, Брендан Глисон, Шарлотта Рэмплинг, Майкл Кеннет Уильямс, Дени Меноше, Ариана Лабед, Халид Абдалла, Эсси Дэвис

ОПИСАНИЕ: Благодаря революционным технологиям, позволяющим вызвать в памяти воспоминания прежних поколений, Каллум Линч проживает приключения своего предка Агилара в Испании 15-го века. Каллум узнает, что является потомком членов загадочного тайного общества ассасинов. Накопив невероятные знания и навыки, он вступает в противостояние с могущественной и жестокой организацией тамплиеров в наши дни.

ЧТО: Драма «По млечному пути»

КОГДА и ГДЕ: с 12 января в Goodwin Сinema и Kinopolis

АУДИТОРИЯ: 12+

В ГЛАВНЫХ РОЛЯХ: Моника Беллуччи, Эмир Кустурица, Сергей Трифунович, Мики Манойлович, Слобода Мичалович, Зоран Цвиянович, Байрам Севердзан, Мария Даркина, Давор Янжич, Петар Мирчевски

ОПИСАНИЕ: История о любви, происходящая в период боснийской войны.

ЧТО: Боевик «Три икса: Мировое господство»

КОГДА и ГДЕ: с 19 января в «Киномаксе», Goodwin Сinema и Kinopolis

АУДИТОРИЯ: 16+

В ГЛАВНЫХ РОЛЯХ: Вин Дизель, Нина Добрев, Руби Роуз, Сэмюэл Л. Джексон, Тони Коллетт, Донни Йен, Дипика Падукон, Рори МакКанн, Тони Джа, Гермиона Корфилд

ОПИСАНИЕ: Ксандер Кейдж спустя годы возвращается из добровольного изгнания и попадает в безумный водоворот событий. Он собирает команду безбашенных экстремалов, вместе с которыми ему предстоит найти мощнейшее секретное оружие — «Ящик Пандоры». Действовать нужно быстро: за разработкой охотятся опасные головорезы. Ставки в смертельной игре повышаются, когда выясняется, что мировые правительства вовлечены в кровавый заговор, а на кону — судьба мира.

ЧТО: Мультфильм «Балерина»

КОГДА и ГДЕ: с 16 января в «Киномаксе», Goodwin Сinema и Kinopolis

АУДИТОРИЯ: 6+

В ГЛАВНЫХ РОЛЯХ: Эль Фаннинг, Дэйн ДеХаан, Мэдди Зиглер, Карли Рэй Джепсен, Элана Данкелман, Шошана Спелинг

ОПИСАНИЕ: События развернутся вокруг маленькой сиротки, которая, следуя за мечтой стать балериной, приезжает в Париж в 1879 году.

ВЫСТАВКА

ЧТО: «Резная грация»

КОГДА и ГДЕ: до 31 января в Доме искусств

СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ: 40 — 60 рублей

АУДИТОРИЯ: 0+

ОПИСАНИЕ: «Дом искусств» приглашает гостей и жителей Томска посетить персональную выставку Александра Ромашова «Резная грация». В экспозицию вошли изделия ручной работы из дерева и камня.

ЧТО: «Самая красивая страна»

КОГДА и ГДЕ: до 31 января в Доме искусств

СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ: вход свободный

АУДИТОРИЯ: 0+

ОПИСАНИЕ: Фотоконкурс РГО «Самая красивая страна» - масштабный медиапроект, направленный на сохранение дикой природы России и воспитание бережного отношения к окружающей среде через искусство фотографии. В 2015 году в творческом соревновании участвовало 25 тысяч фотографов из разных стран мира в возрасте от 4 до 98 лет. Всего на конкурс было прислано около 200 тысяч работ.

ЧТО: «Ремесла Томского края»

КОГДА и ГДЕ: до 31 января в художественном музее

СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ: 50 — 100 рублей

АУДИТОРИЯ: 6+

ОПИСАНИЕ: В выставке-конкурсе принимают участие художники, ремесленники, преподаватели высших и средних образовательных учреждений, юные таланты, учащиеся кружков и студий, из 16 муниципальных образований Томской области.

Посетители увидят работы мастеров, которые сохраняют и развивают народные традиции декоративно-прикладного искусства.

ЧТО: «Мои ассоциации»

КОГДА и ГДЕ: до 29 января в художественном музее

СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ: 50 — 100 рублей

АУДИТОРИЯ: 6+

ОПИСАНИЕ: Выставка «Мои ассоциации» приурочена к 75-летию Василия Федоровича Болдырева. Посетители смогут увидеть более 100 работ талантливого мастера. Работы художника отличает свой, неповторимый и узнаваемый с первого взгляда стиль, которому искусствоведы еще не дали названия. Его творчество представляет процесс развития нового искусства ХХ-ХХI века. Большая часть работ написана как воплощение ассоциаций на музыку, поэзию или увиденное в путешествии.

ЧТО: XXXVIII областная выставка-конкурс «Лучшая работа 2015–2016 гг»

КОГДА и ГДЕ: до 29 января в художественном

СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ: 50 — 100 рублей

АУДИТОРИЯ: 6+

ОПИСАНИЕ: Посетители смогут увидеть лучшие живописные и графические произведения, скульптуру и предметы декоративно – прикладного творчества. Также на выставке будет представлено театрально-декорационное искусство (сценография, театральный костюм, театральный плакат); монументально-декоративное искусство; плакат; культовое искусство; видеоарт; искусствоведение; реставрация.

ОБЩЕСТВО

ЧТО: «Авторский мастер-класс по росписи пряников»

КОГДА и ГДЕ: 3 и 5 января в Первом музее славянской мифологии

СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ: 350 рублей

АУДИТОРИЯ: 6+

ОПИСАНИЕ: Традиция изготавливать пряники известна еще со времен Древней Руси. Еще с тех времен это было особое изысканное угощение. В нашей современности лепные пряники – это большая редкость, которую можно встретить только на территории Русского Севера. Но пряничная мастерская готова всем показать высший пилотаж и расписать с Вами вкусные и полезные прянички на радость и здоровье.

ЧТО: Чаепитие «В гостях у Деда Мороза»

КОГДА и ГДЕ: 3, 4 и 8 января

СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ: 17.00, 300 рублей

АУДИТОРИЯ: 6+

ОПИСАНИЕ: У вас будет возможность побывать дома у Деда Мороза, посмотреть, как он живёт, послушать его истории и попить вместе с ним чай с сушками и вареньем. Дома у Деда Мороза сможете встретиться с кукольными персонажами, вместе с ними погулять во дворе дома и сфотографироваться на снежном троне дедушки.

ЧТО: «Кулайские сказки»

КОГДА и ГДЕ: 4, 5, 6, 7 и 8 января в краеведческом музее

СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ: 19.00, 350 рублей

АУДИТОРИЯ: 6+

ОПИСАНИЕ: Очарованные и сокрушенные мощью и красотой древней cибирской культуры Наталья Нелюбова и Юрий Орлов расскажут Вам про ворону и ее друга карася, про рискованное путешествие в магазин женщины по имени Сельдан, про то, то откуда взялись медведи, про охоту на Ленина в таежной глуши. Наталья Нелюбова и Борис Еремеев исполнят песни, иллюстрирующие весь размах, ужас и силу, дарованную нам Сибирской землей.

ЧТО: Новогодние пешеходные экскурсии

КОГДА и ГДЕ: 4, 5, 6 и 7 января от Туристкого информационного центра

СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ: 14.00, 200 рублей

АУДИТОРИЯ: 6+

ОПИСАНИЕ: Вы узнаете о том, как и где праздновали Новый год 100 лет назад, прогуляетесь по Губернаторскому вокзалу и послушаете исторую одной любви.

ЧТО: Рождественские гадания

КОГДА и ГДЕ: 6 и 8 января в Музее истории Томска

СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ: 18.00, 200 рублей

АУДИТОРИЯ: 18+

ОПИСАНИЕ: Гостей ожидают предсказания по картам Таро и Ошо, гадание на рунах, а также традиционные русские гадания.

ЧТО: «Усадьба Снегурочки»

КОГДА и ГДЕ: с 3 по 20 января в Доме искусств

СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ: 100 рублей

АУДИТОРИЯ: без ограничений по возрасту

ОПИСАНИЕ: Этой зимой «Дом искусств» станет усадьбой Снегурочки. Вас ждут викторины, мастер-классы от ведущих томских мастеров декоративно-прикладного искусства, спектакли и новогодние фото. Кроме того, «Дом искусств» подготовил для Вас необычную выставку. На ней представлены различные фигурки Снегурочек, которые принесли нам томичи.

ЧТО: «Святочное Новогодье»

КОГДА и ГДЕ: 13 января в краеведческом музее

СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ: 18.00, 200 рублей

АУДИТОРИЯ: 6+

ОПИСАНИЕ: Гости «Святочного Новогодья» краеведческого музея непросто познакомятся с традициями и обрядами, играми и забавами Рождественских праздников в России начала ХХ века, но и станут их активными участниками вместе с замечательными творческими коллективами города.

Кроме традиционных русских обрядов и гаданий, гостей ожидает встреча с носителями культуры украинских, белорусских, немецких, польских и других традиций празднования.

